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Продажа офисных помещений в Хорватии

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2 объекта найдено
Офисв Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
Офис 8 комнатв Опатия, Хорватия
Офис 8 комнат
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 325,000
Продается коммерческо-жилой объект общей площадью около 380 м2, расположенный на участке 120…

Регионы с недвижимостью на продажу

Загреб
Grad Split
Солин
Солин
Сплит
Grad Makarska
Макарска
Опатия

Параметры недвижимости в Хорватии

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