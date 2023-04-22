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Коммерческая недвижимость в Municipality of Rugvica, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая в Novo Svibje, Хорватия
Коммерческая
Novo Svibje, Хорватия
139 м²
€ 125,000
I25002 Dumovečki lug
Коммерческая в Hruscica, Хорватия
Коммерческая
Hruscica, Хорватия
122 м²
€ 300,000
I21941 Varaždinska
Realting.com
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