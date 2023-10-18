Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Макарска

Коммерческая недвижимость в Макарска, Хорватия

3 объекта найдено
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,50 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
Realting.com
Перейти