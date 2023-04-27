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Инвестиционная недвижимость в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Госпич
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Госпич
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Госпич, Хорватия
Инвестиционная
Госпич, Хорватия
€ 350,000
В непосредственной близости от центра Госпича находится здание с рестораном на первом этаже …
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