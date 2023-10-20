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Отели в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 10 комнат в Korenica, Хорватия
Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
Отель 8 комнат в Karlobag, Хорватия
Отель 8 комнат
Karlobag, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
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