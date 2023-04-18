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Купить отель в Лабин, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 10 спаленв Лабин, Хорватия
Отель 10 спален
Лабин, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается традиционный отель площадью 550,15 м2, расположенный на восточном побережье Истрии…
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