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Купить инвестиционная недвижимость в Krk, Хорватия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Krk, Хорватия
Инвестиционная
Krk, Хорватия
€ 1,351,980
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
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