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Коммерческая недвижимость в Krk, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Krk, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Krk, Хорватия
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
€1,35 млн
Realting.com
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