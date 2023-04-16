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Продажа офисных помещений в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Офисв Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…

Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на горы
недорогая
элитное
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