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Инвестиционная недвижимость в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
7
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2 объекта найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
I26611 Stjepana Radića
€145,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Durmanec, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Durmanec, Хорватия
I25676 Брезова Гора
€1,000,000
Realting.com
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