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Хорватия
Истрийская жупания
Коммерческая недвижимость с бассейном в Истрийская жупания, Хорватия
Город Пула
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1 объект найдено
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Коммерческая 12 спален
Новиград, Хорватия
12
10
900 м²
€ 2,100,000
NOVIGRAD – An attractive restaurant and boarding house with a well-established business. Nov…
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