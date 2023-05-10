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Доходные дома с видом на море в Истрийская жупания, Хорватия

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 10 спален в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
€ 1,070,000
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