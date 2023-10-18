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Коммерческая недвижимость в Хвар, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 7 спален в Vira, Хорватия
Коммерческая 7 спален
Vira, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
€2,70 млн
Realting.com
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