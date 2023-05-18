Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Гостиницы, отели
Отели с бассейном в Хорватии
коммерческая недвижимость
229
рестораны
10
офисы
18
производственные здания
3
инвестиционная недвижимость
28
склады
5
магазины
24
другое
5
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
10
946 м²
€ 1,000,000
Сплит, Стинице, офисное помещение 946м2 на двух этажах, в природе - бизнес-здание в ряд, с п…
Рекомендовать
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
20
8 200 м²
€ 5,700,000
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
Рекомендовать
Другое
Grad Split, Хорватия
€ 1,103,230
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
Рекомендовать
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 586 м²
€ 3,600,000
I25034 Грастовичка улица
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
212 м²
€ 844,124
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 211,56 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Рекомендовать
Инвестиционная
Brezovec Zelinski, Хорватия
€ 698,001
I24711 Обреж Зелинский
Рекомендовать
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 840,000
I25326 Trsje
Рекомендовать
Коммерческая
Загреб, Хорватия
460 м²
€ 1,150,000
I25726 Zadarska ulica 75
Рекомендовать
Коммерческая
Загреб, Хорватия
308 м²
€ 1,300,001
I19199 Трга бана Елачича
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2
49 м²
€ 130,000
Новый Загреб-Запад, Реметинечка цеста Хорошо зарекомендовавший себя кафе-бар площадью 49 м2…
Рекомендовать
Коммерческая
Загреб, Хорватия
940 м²
€ 3,200,000
ПРОДАЕТСЯ, ОФИС СТРОИТЕЛЬСТВО, ЦЕНТР Продажа бизнес-здания в отличном месте в центре Загреба…
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
49 м²
€ 186,200
Сплит, Город, офисное помещение 49м2 на первом этаже жилого дома. Пространство расположено в…
Рекомендовать
Регионы с недвижимостью на продажу
Grad Split
Сплит
Трогир
Opcina Bol
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL