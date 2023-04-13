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Купить отель с видом на море в Хорватии

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16 объектов найдено
Отель 180 комнатв Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат
Макарска, Хорватия
180 Количество комнат
Цена по запросу
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Отель 50 комнатв Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат
Цриквеница, Хорватия
50 Количество комнат
€ 8,000,000
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
Отель 46 комнатв Плоче, Хорватия
Отель 46 комнат
Плоче, Хорватия
46 Количество комнат
€ 2,300,000
Продается отель, расположенный в центре Плоче, маленьком приморском городке на полпути между…
Отель 29 комнатв Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат
Krnica, Хорватия
29 Количество комнат
€ 2,185,000
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
Отель 18 комнатв Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат
Рогозница, Хорватия
18 Количество комнат
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
Отель 18 комнатв Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
18 Количество комнат
€ 2,800,000
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
Отель 25 комнатв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 25 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
25 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,100,000
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
Отель 6 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…
Отель 19 комнатв Orebic, Хорватия
Отель 19 комнат
Orebic, Хорватия
19 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель, расположенный на полуострове Пелешац, всего в паре шагов от кристально чист…
Отель 10 спаленв Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален
Sutivan, Хорватия
10 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Отель 28 комнатв Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат
Супетар, Хорватия
28 Количество комнат Количество этажей 3
€ 5,500,000
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
Отель 31 комнатав Bol, Хорватия
Отель 31 комната
Bol, Хорватия
31 Количество комнат Количество этажей 5
€ 12,000,000
Продается фантастический отель категории 4 звезды, расположенный в старинном здании и полнос…
Отель 23 комнатыв Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты
Bol, Хорватия
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
Отель 10 спаленв Макарска, Хорватия
Отель 10 спален
Макарска, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продактировать автономный объект с 10 апартаментами и ресторанным, расположенный на галечном…
Отель 10 спаленв Медулин, Хорватия
Отель 10 спален
Медулин, Хорватия
13 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
медулин Отель с 3 зданиями в центре города Истрия - Хорватия   Отель в абсолютно це…
Отель 60 комнатв Selce, Хорватия
Отель 60 комнат
Selce, Хорватия
60 Количество комнат 5 000 м²
€ 8,000,000
Цриквеница, Сельце, отель в очень красивом месте, всего в 10 м от кристально-бирюзового моря…

Регионы с недвижимостью на продажу

Grad Split
Трогир
Сплит
Grad Crikvenica
Grad Makarska
Grad Supetar
Opcina Bol
Макарска
Супетар
Цриквеница
Opcina Orebic
Opcina Postira
Opcina Sutivan
Город Пула
Загреб
Лабин
Плоче
община Барбан
община Медулин

Параметры недвижимости в Хорватии

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