Купить отель с видом на горы в Хорватии

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Отель 10 спален
Лабин, Хорватия
10 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается традиционный отель площадью 550,15 м2, расположенный на восточном побережье Истрии…
Регионы с недвижимостью на продажу
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