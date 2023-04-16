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Купить коммерческую недвижимость в Grad Zapresic, Хорватия

Запрешич
4
4 объекта найдено
Коммерческаяв Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 586 м²
€ 3,600,000
I25034 Грастовичка улица
Коммерческаяв Запрешич, Хорватия
Коммерческая
Запрешич, Хорватия
27 м²
€ 45,000
I24826 Trg mladosti
Коммерческаяв Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
190 м²
€ 2,080,000
Расположение: одна из самых людных улиц в центре Загреба делает этот паб одним из самых попу…
Коммерческаяв Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
145 м²
€ 180,001
I20990

Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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