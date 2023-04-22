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Инвестиционная недвижимость в Задар, Хорватия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Kozino, Хорватия
Инвестиционная
Kozino, Хорватия
€ 2,280,000
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…
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