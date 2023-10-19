Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Задар
  5. Гостиницы, отели

Отели в Задар, Хорватия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная с подведенным электричеством в Канфанар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Канфанар, Хорватия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРОЕКТАМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, 2797m2, KANFANAR, ISTRIAСтроительны…
€500,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Novigrad, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Novigrad, Хорватия
Отель на пляже Новиград, возможность, продажа В нескольких шагах от городского пляжа находит…
€3,30 млн
Коммерческая 4 комнаты в Mimice, Хорватия
Коммерческая 4 комнаты
Mimice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
In the small tourist town of Medići on the Omiš Riviera, a business and residential building…
€1,50 млн
Коммерческая 7 спален в Vira, Хорватия
Коммерческая 7 спален
Vira, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
€2,70 млн
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Горня Дубрава, офисное помещение Однокомнатное офисное помещение 35 м2 НКП на первом этаже …
€59,912
Отель 14 комнат в Супетар, Хорватия
Отель 14 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 734 м²
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
€1,60 млн
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 120,34 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€479,449
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 13 м²
Сигечица, Уличный бар с налаженным бизнесом в очень посещаемом месте! Площадь 13м2. Он и…
€74,890
Производство 1 комната в Kastel Stafilic, Хорватия
Производство 1 комната
Kastel Stafilic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 3 060 м²
Кастела, Кастел Стафилич Полностью оборудованная теплица - в эксплуатации, площадь: 3.060м2…
Цена по запросу
Коммерческая 39 комнат в Водице, Хорватия
Коммерческая 39 комнат
Водице, Хорватия
Комнаты 39
Площадь 1 155 м²
Vodice, two detached apartment buildings near the sea. Two detached apartment buildings in …
€2,00 млн
Отель 28 комнат с Spalni в Privlaka, Хорватия
Отель 28 комнат с Spalni
Privlaka, Хорватия
Комнаты 28
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 607 м²
Привлака, гостиница 607 м2 на 3 этажах, на участке 2012 м2. Отель расположен в тихом месте …
€3,51 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I22287
€412,000
Realting.com
Перейти