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Купить коммерческую недвижимость в Забок, Хорватия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
533 м²
€ 715,000
FOR SALE, ZABOK, OFFICES IN HALL COMPLEX, 550m2, in the heart of the economic zone, right ne…
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
46 м²
€ 73,000
I22018 Ксавера Шандора Гьялског
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
59 м²
€ 76,000
I22016
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
53 м²
€ 70,000
I22017
Realting.com
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