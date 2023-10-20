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Коммерческая недвижимость в Grad Vis, Хорватия

2 объекта найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Podstrazje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€800,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
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