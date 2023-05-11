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Отели с видом на море в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
4
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2 объекта найдено
Отель 18 комнат в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
€ 2,800,000
Отель 25 комнат в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 25 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
€ 2,100,000
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