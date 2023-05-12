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Отели с видом на море в Grad Supetar, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 28 комнат в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 28
Количество этажей 3
€ 5,500,000
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
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