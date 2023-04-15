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Купить ресторан в Grad Split, Хорватия

Сплит
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 2 ванныхв Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
2 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

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