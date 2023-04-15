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Купить в Grad Split, Хорватия

Сплит
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2 объекта найдено
Другоев Grad Split, Хорватия
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Grad Split, Хорватия
8 607 м²
€ 2,990,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается недостроенное здание, расположенное в коммерческ…
Другоев Grad Split, Хорватия
Другое
Grad Split, Хорватия
€ 1,100,000
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
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