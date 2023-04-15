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Продажа офисных помещений в Grad Split, Хорватия

Сплит
2
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2 объекта найдено
Офис 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Офис 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Офисные помещения POJIŠAN в привлекательном месте у главной дороги Бизнес-пространство 200 …
Офис 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Офис 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 55 м²
€ 240,000
Помещение для бизнеса в жилом доме на первом этаже, площадь, зарегистрированная в титульном …

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на горы
недорогая
элитное
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