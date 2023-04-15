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Купить отель с видом на море в Grad Split, Хорватия

Сплит
3
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1 объект найдено
Отель 6 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на горы
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