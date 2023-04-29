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Продажа офисных помещений в Солин, Хорватия

Солин
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2 объекта найдено
Офис 4 комнаты в Солин, Хорватия
Офис 4 комнаты
Солин, Хорватия
4 Количество комнат 260 м²
€ 200,000
Солин, Свети Кайо, коммерческие помещенияНа первом этаже жилого дома продается коммерческое …
Офис 1 комната в Солин, Хорватия
Офис 1 комната
Солин, Хорватия
1 Количество комнат 49 м²
€ 130,000
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
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