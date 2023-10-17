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Коммерческая недвижимость в Солин, Хорватия

1 объект найдено
Офис 1 комната с Spalni в Солин, Хорватия
Офис 1 комната с Spalni
Солин, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
€130,000
Realting.com
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