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Доходные дома с видом на море в Город Пула, Хорватия

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 10 спален в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
€ 1,070,000
ПУЛА – МЕДУЛИН Вилла с 5 квартирами – главная мебель, бассейн и 200 м до моря в Нобельфирте…
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