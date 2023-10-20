Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Город Пула

Коммерческая недвижимость в Город Пула, Хорватия

3 объекта найдено
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
PULA Дом с 5 квартирами – недавно отремонтированный и недавно меблированный – в отличном жи…
€590,000
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПУЛА – МЕДУЛИН Вилла с 5 квартирами – главная мебель, бассейн и 200 м до моря в Нобельфирте…
€1,07 млн
Отель 9 спален в Город Пула, Хорватия
Отель 9 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Цена по запросу
Realting.com
Перейти