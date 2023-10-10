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Коммерческая недвижимость в Опатия, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая 7 спален в Veprinac, Хорватия
Коммерческая 7 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 758 м²
€4,00 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Bregi, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Bregi, Хорватия
Инвестиции в несколько существующих зданий и возможность расширения над Опатией В небольшом …
€650,000
Realting.com
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