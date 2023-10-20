Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Grad Omis
  5. Гостиницы, отели

Отели в Grad Omis, Хорватия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 812 м²
I26192 Самоборска
€846,117
Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
€298,190
Отель 21 комната в Загреб, Хорватия
Отель 21 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 435 м²
Улица Савская, недалеко от небоскреба Весника. Двухуровневые офисные помещения общей площад…
€550,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Podstrazje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€796,345
Коммерческая 20 комнат в Самобор, Хорватия
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 190 м²
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
€1,04 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
Площадь 141 м²
ПРОДАЕТСЯ, ОФИС ПРОСТРАНСТВО, TREŠNJEVKA North, улица Стубичка, II-этажное, желанное и узнав…
€158,274
Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 823 м²
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
€834,932
Коммерческая 10 спален в Lukoran, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Lukoran, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
€1,85 млн
Инвестиционная в Grad Komiza, Хорватия
Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€308,584
Производство 1 комната в Kastel Stafilic, Хорватия
Производство 1 комната
Kastel Stafilic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 3 060 м²
Кастела, Кастел Стафилич Полностью оборудованная теплица - в эксплуатации, площадь: 3.060м2…
Цена по запросу
Инвестиционная с подведенным электричеством в Trsce, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Trsce, Хорватия
I26320 Тршче
€209,041
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 145 м²
I20990
€179,179
Realting.com
Перейти