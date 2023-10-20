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Коммерческая недвижимость в Grad Novigrad, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 12 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Новиград, Хорватия
Коммерческая 12 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Новиград, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 900 м²
NOVIGRAD – Привлекательный ресторан и пансионат с устоявшимся бизнесом. Новиград - это архит…
€2,10 млн
Realting.com
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