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Продажа офисных помещений в Grad Makarska, Хорватия

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1 объект найдено
Офис 10 спален в Макарска, Хорватия
Офис 10 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
€ 2,500,000
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