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Коммерческая недвижимость в Лабин, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая 8 спален в Vinez, Хорватия
Коммерческая 8 спален
Vinez, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 600 м²
Откройте для себя этот средневековый город Лабин, расположенный на холме недалеко от моря. Б…
€3,95 млн
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Лабин, Хорватия
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,50 млн
Realting.com
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