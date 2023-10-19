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Коммерческая недвижимость в Крапина, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Крапина, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Крапина, Хорватия
Площадь 115 м²
I26015 Магистрацкая улица
€218,500
Realting.com
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