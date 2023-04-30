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Производственные здания в Grad Korcula, Хорватия

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1 объект найдено
Производство 1 комната в Pupnat, Хорватия
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
1 Количество комнат 180 м²
€ 150,000
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
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