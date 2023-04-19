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Купить коммерческую недвижимость в Grad Karlovac, Хорватия

Карловац
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1 объект найдено
Коммерческаяв Карловац, Хорватия
Коммерческая
Карловац, Хорватия
100 м²
€ 100,000
I24504 Haulikova
Realting.com
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