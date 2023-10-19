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Коммерческая недвижимость в Grad Hvar, Хорватия

3 объекта найдено
Коммерческая 7 спален в Vira, Хорватия
Коммерческая 7 спален
Vira, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
€2,70 млн
Коммерческая в Malo Grablje, Хорватия
Коммерческая
Malo Grablje, Хорватия
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…
€1,49 млн
Офис 3 комнаты в Grad Hvar, Хорватия
Офис 3 комнаты
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Сплит, Добри, офисные помещения в подвале офисного здания, 96 м2 с общей частью, в настоящее…
€160,000
Realting.com
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