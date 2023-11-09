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Коммерческая недвижимость в Госпич, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Smiljan, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Smiljan, Хорватия
В непосредственной близости от центра Госпича находится здание с рестораном на первом этаже …
€350,000
Realting.com
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