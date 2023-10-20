ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Хорватия
Grad Dubrovnik
Other
Коммерческая недвижимость в Grad Dubrovnik, Хорватия
коммерческая недвижимость
6
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная с подведенным электричеством
Krk, Хорватия
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая 18 спален
Трогир, Хорватия
18
18
1 250 м²
Трогир - город на центральном побережье Адриатического моря Хорватии и хорошо связан с матер…
€2,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
145 м²
I20990
€179,179
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
23
3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,01 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
1 342 м²
I25690 Бидровечка цеста
€1,34 млн
Рекомендовать
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
16
10
3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,51 млн
Рекомендовать
Отель 8 комнат
Karlobag, Хорватия
8
2
420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
FOR SALE, ZADAR, LAND 1,000m2WITH BUILDING PERMIT!We are selling an extremely attractive bui…
€360,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€3,61 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Сали, Хорватия
2
2
320 м²
€1,000,000
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
€149,095
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I23733 Бийеничка цеста
€597,259
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL