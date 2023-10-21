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Коммерческая недвижимость в Чаковец, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная в Чаковец, Хорватия
Инвестиционная
Чаковец, Хорватия
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ( СПОРТИВНАЯ ЛАГЕРЬ И ИСКУССТВЕННАЯ ЗОНА ) Прое…
€1,000,000
Realting.com
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