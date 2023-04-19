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Купить коммерческую недвижимость в Grad Bakar, Хорватия

Бакар
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1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Бакар, Хорватия
Коммерческая 1 комната
Бакар, Хорватия
1 Количество комнат 420 м²
Цена по запросу
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
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