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Коммерческая недвижимость в Цриквеница, Хорватия

2 объекта найдено
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
Комнаты 50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€8,00 млн
Инвестиционная в Selce, Хорватия
Инвестиционная
Selce, Хорватия
ПРОДАЕТСЯ, НОВИ ВИНДОЛЬСКИЙ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ПЕРВОЙ СТРОКИ В МОРЕ Инвестиционная земля …
€3,30 млн
Realting.com
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