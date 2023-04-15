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Купить склад в Город Загреб, Хорватия

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1 объект найдено
Склад 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м²
€ 480,000
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…

Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

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