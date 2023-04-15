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Купить магазин в Город Загреб, Хорватия

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1 объект найдено
Магазин 2 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2 Количество комнат 49 м²
€ 130,000
Новый Загреб-Запад, Реметинечка цеста Хорошо зарекомендовавший себя кафе-бар площадью 49 м2…

Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

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