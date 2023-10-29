Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Город Загреб
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Город Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
6
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram в Город Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Город Загреб, Хорватия
Площадь 105 м²
I22418
€350,000
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 34 м²
I26165 Илича
€170,000
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Grad Split, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Grad Split, Хорватия
Площадь 27 м²
Офисное помещение, 26 м2, устоявшееся кафе, возможность, Сплит Коммерческое помещение общей …
€80,951
Отель 8 комнат в Karlobag, Хорватия
Отель 8 комнат
Karlobag, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
Коммерческая с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 316 м²
I25948 Ilica kod Cvjetnog trga
€750,000
Отель 20 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 718 м²
www.biliskov.com  ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
Коммерческая с Ownership document, с Pedestrian Area в Самобор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Pedestrian Area
Самобор, Хорватия
Площадь 32 м²
I25101 Улица Петра Прерадовича
€74,455
Инвестиционная с подведенным электричеством в Канфанар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Канфанар, Хорватия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРОЕКТАМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, 2797m2, KANFANAR, ISTRIAСтроительны…
€499,698
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,34 млн
Коммерческая 10 спален в Паг, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Паг, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 597 м²
€1,27 млн
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с хранение в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с хранение
Загреб, Хорватия
Площадь 550 м²
I26353 Полюцкий Пут
€430,000
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
€1,38 млн
Realting.com
Перейти