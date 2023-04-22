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Рестораны в City of Velika Gorica, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 823 м²
€ 840,000
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
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