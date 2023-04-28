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Канада
Коммерческая недвижимость с видом на море в Канаде
Carbonear
1
Ньюфаундленд и Лабрадор
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Коммерческая 4 ванных
Carbonear, Канада
4 ванных комнат
929 м²
Количество этажей 3
€ 4,532,455
Вся собственность и магазин продаются вместе. & Ldquo; Каменный кувшин & Rdquo; В собственно…
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